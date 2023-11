Der Thüringer HC hat in der diesjährigen European League eine starke Gruppe mit hochklassigen Gegnern erwischt. Wie die Auslosung am 23. November in Wien ergab, muss sich die Mannschaft von Herbert Müller in Gruppe B mit H.C. Dunarea Braila aus Rumänien, Chambray Touraine Handball aus Frankreich und HC Lokomotiva Zagreb aus Kroatien messen.