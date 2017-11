Iveta Luzumova war mit sieben Toren treffsicherste THC-Schützin. Bildrechte: imago/Gerhard König

Am Sonntag musste der THC lange zittern. Bereits in der 12. Minute stand es 3:7, zur Pause 10:14. Das Ziel eines Sieges war da schon in weiter Ferne. Die Aufholjagd begann mit drei Fehlwürfen in Folge. Beim 11:17 (36.) schienen die Felle davon zu schwimmen. Doch die Gastgeberinnen blieben zumindest halbwegs in Reichweite. Eine Parade von Torfrau Krause und zwei THC-Treffer von Wohlbold und Huber zum 21:23 (57.) waren dann am Ende entscheidend. Kurios: Die Thüngerinnen verwandelten alle ihre fünf Siebenmeter, Larvik bekam keinen einzigen zugesprochen.