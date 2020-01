Die Thüringerinnen starteten nach Maß in die Partie, gingen früh mit zwei Toren in Führung. Die Gastgeberinnen fanden besser ins Spiel, es entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit. Vor dem Pausenpfiff zogen die Gäste das Tempo aber an und konnten sich absetzen. Nach dem Seitenwechsel hatte Most dem THC nichts mehr entgegenzusetzen. Die Thüringerinnen bauten ihre Führung zwischenzeitlich auf zehn Tore aus. In der Offensive setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller immer wieder mit viel Willen durch, in der Defensive brachte Torhüterin Marie Davidsen Most ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Beste Werferinnen waren Kapitänin Iveta Koresova mit neun und Emily Bölk mit sieben Treffern.