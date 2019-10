Meike Schmelzer gehörte zu den besten THC-Spielerinnen gegen Byasen (Archiv). Bildrechte: imago images / Eibner

Im zweiten Durchgang blieben die Gäste dran, THC-Coach Herbert Müller war nicht zufrieden und nahm nach 42 Minuten beim Stand von 20:17 eine Auszeit: "Wir brauchen jetzt hinten die Bälle", forderte er darin.



Das klappte in der Schlussphase wieder besser, auch weil Ann-Cathrin Giegerich im THC-Tor nun mehr Bälle zu fangen bekam. In den Schlussminuten hielten die Thüringerinnen ihren Vier-Tore-Vorsprung konstant.



Beste Werferinnen waren Alicia Stolle beim THC mit sieben Treffern, bei Byasen traf Caroline Jakobsen sechs Mal. Das Rückspiel geht am 20. Oktober ab 18 Uhr in Trondheim über die Bühne.