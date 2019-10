Handball | Auslosung EHF-Cup Müller: "Wir wollen die deutsche Fahne hoch halten"

Hauptinhalt

Dem Thüringer HC steht in der dritten Qualifikationsrunde im EHF-Pokal eine Hammeraufgabe bevor. Bei der Auslosung in der EHF-Zentrale in Wien wurde den Thüringerinnen am Dienstag der russische Vertreter Astrakhanochka Astrachan zugelost.