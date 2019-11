In der zweiten Halbzeit verwaltete Bietigheim die Führung klug, die Thüringerinnen schafften es den Großteil der Zeit dagegen nicht, die starke Abwehr zu überwinden. In der Schlussphase machte der THC die Partie noch einmal spannend, kam auf 21:22 heran (47.). Doch in einer packenden Schlussphase verzweifelten die Gäste an einer starken Dina Eckerle im Bietigheimer Tor und an den Schwächen in der eigenen Defensive.