Seit Februar dieses Jahres war Biltoft wegen einer Babypause nicht mehr im Spielbetrieb. Beim Probetraining in der vergangenen Woche überzeugte sie THC-Trainer Herbert Müller aber so sehr, dass ihr ein Kontrakt bis zum Saisonende angeboten wurde. Bereits an diesem Mittwoch (09.10.) wird die Kreisspielerin beim Auswärtsspiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union spielberechtigt sein.