Wie der Club am Donnerstag (10. Februar) bekanntgab, unterschrieb die 22-Jährige einen Zweijahres-Vertrag bei den Thüringerinnen. Lott kommt vom Buxtehuder SV zum THC und soll dort die linke Rückraumposition besetzen. Lott gab im September 2018 ihr Erstliga-Debüt für Buxtehude. Mit den Norddeutschen spielte sie auch im EHF-Cup. Nach mehreren Einsätzen in den deutschen U-Nationalmannschaften gab sie im Oktober 2020 ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft.