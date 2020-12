Die Handballer des ThSV Eisenach haben in der 2. Bundesliga die Überraschung beim VfL Gummersbach deutlich verpasst. Beim zwölffachen deutschen Meister verloren die Thüringer am Freitagabend 24:33 (8:18).

Beim bisherigen Zweitliga-Zweiten hatten die Thüringer von Beginn an Probleme. Der ThSV konnte dem aggressiven Angriff wenig entgegensetzen – und vergab zudem die wenigen eigenen Chancen. Nur bis zum 3:5 (6.) konnten die Thüringer mithalten. Dann zog das Gründungsmitglied der Bundesliga auf 13:3 (15.) davon. Vor allem mit dem Ex-Leipziger Raul Santos hatte der ThSV so seine Probleme. Zudem machte sich das Fehlen von Alexander Saul – dem zweitbesten Werfer der Eisenacher – bemerkbar. Mit 8:18 aus Eisenacher Sicht ging es in die Pause.