In der kommenden Saison werden drei Mannschaften aus Mitteldeutschland in der Handball-Bundesliga um Punkte kämpfen. Das ist gewiss. Welches Team jedoch an der Seite des SC Magdeburg und des SC DHfK Leipzig zum Trio gehören wird, ist noch ungewiss. Die Entscheidung um den Aufstieg ins Oberhaus fällt am Mittwoch (7. Juni, 19 Uhr im Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) im Zweitliga-Fernduell zweier ostdeutscher Traditionsmannschaften. Der ThSV Eisenach gastiert beim HSC Coburg 2000, der Dessau-Roßlauer HV 06 spielt zeitgleich bei den Eulen Ludwigsburg.