Bundesliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam holt Rückraumspieler Dustin Kraus mit sofortiger Wirkung vom Liga-Konkurrenten ThSV Eisenach zurück. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 23-Jährige für eineinhalb Jahre in Potsdam. Kraus fehlt den Thüringern damit am Freitagabend (1. November, ab 20 Uhr im Live-Ticker) beim schweren Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Auf seine alten Teamkollegen aus Eisenach trifft Kraus bereits am 11. Dezember, wenn der ThSV in Potsdam gastiert.