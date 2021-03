Im schon 96. Handball-Duell zwischen dem ThSV Eisenach und dem EHV Aue hat es am Samstagabend in der 2. Liga ein 24:24- Remis gegeben. Zur Pause hieß es 14:13.

Die Gastgeber, die zuletzt fünf Punkte aus drei Partien gesammelt hatten, erwischten den besseren Start (6:2/11.). Dann leistete sich der ThSV einige Fehlpässe in Folge, die das stark ersatzgeschwächte Aue prompt ausnutzte und wieder heran kam (7:7/16.). Nun blieben die Sachsen trotz zuletzt dreier Niederlagen dran. In der 48. Minute führten sie erstmals. Beide Teams vergaben in der Schlussphase Gelegenheiten zur Entscheidung. Insgesamt dominierten nach der Pause die Defensivreihen.