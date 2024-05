Jung, aber schon erfahren. Das fasst das Profil von Filip Vistorop gut zusammen, der vom Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten nach Eisenach kommt. Das teilten die Thüringer am Freitag (31. Mai) mit. Der 1,95 Meter große Rückraumspieler bringt reichlich Erfahrung mit. Er spielte bisher für Zrinjski Mostar in Bosnien-Herzegowina, in Zagreb sowie in Balingen.