Der ThSV Eisenach wollte so schnell wie möglich für Klarheit in Sachen Klassenerhalt sorgen. Mit einem Sieg gegen den HC Elbflorenz am Freitag (04.06.) hat der ThSV das Polster in Richtung Klassenverbleib zumindest vergrößern. Das 31:27 (13:18) war zudem der erste Sieg von Eisenach gegen den Konkurrenten aus Dresden. Zuvor hatte es vier Pleiten und ein Remis gegeben. Besonders schön für die Gastgeber: Das Spiel fand erstmal wieder vor Zuschauern statt. 580 Fans bejubelten ihre Schützlinge in der Werner-Aßmann-Halle. Dabei sah der HC Elbflorenz lange wie der sichere Sieger aus. Doch selbst mehrere Phasen mit fünf Toren Vorsprung reichten dem Tabellenvierten nicht aus.