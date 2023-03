Handball | 2. Bundesliga ThSV Eisenach kehrt gegen HC Elbflorenz in Erfolgsspur zurück

24. Spieltag

Der ThSV Eisenach ist nach dem Remis gegen Lübeck am vergangenen Spieltag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den HC Elbflorenz gab es am Samstag einen deutlichen Heimsieg.