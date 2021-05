Eisenach, das zuletzt zwei Spiele in Serie verlor, und die Gäste aus Unterfranken gingen nervös in die Partie. Das erste Tor fiel erst nach mehr als fünf Minuten Spielzeit (1:0/6.). Eisenach lag gegen die beste Abwehr der Liga zwar zumeist vorn, konnte sich aber lange nicht absetzen. Hinten hatte der ThSV aber den Sieggaranten im Tor: Keeper Blaz Voncina entschärfte 13 Rimpaer Angriffe, mit einer Quote von 45 Prozent gehaltener Bälle sicherte der Keeper dem ThSV den Sieg.