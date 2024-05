Sollte es beim Lizenzentzug für den HSV bleiben, würde das Team von Trainer Torsten Jansen als Absteiger feststehen. In diesem Fall müsste nur der Tabellenletzte der Bundesliga den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der Tabellen-17. würde im Oberhaus bleiben. Heißt auch: Der ThSV Eisenach, aktuell 15., hätte mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls den Klassenerhalt geschafft. Die Thüringer treten am Freitagabend (20:00 Uhr live im Ticker) bei Schlusslicht Balingen-Weilstetten an und können unabhängig vom Ausgang des Verfahrens aus eigener Kraft einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.