Der 23-Jährige wurde bereits in der Sportklinik Erfurt erfolgreich operiert, teilten die Wartburgstädter per Pressemitteilung am Montag (29. Januar) mit. Schneibel, der großen Anteil am Aufstieg der Eisenacher hatte, befand sich noch im Aufbautraining nach einer Schulterverletzung, die er sich im Juni 2023 zuzog.