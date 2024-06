Mit dem Klassenerhalt in der Bundesliga vollbrachte der ThSV Eisenach in der abgelaufenen Saison ein kleines Wunder. Maßgeblichen Anteil an der starken Saison der Thüringer mit Tabellenplatz 14 in der Endabrechnung hatte Manuel Zehnder. Der Schweizer traf nach Belieben, war Dreh- und Angelpunkt in der Eisenacher Offensive und wurde mit 277 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga.