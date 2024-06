Zehnder, der in der abgelaufenen Saison als Leihspieler beim ThSV Eisenach Torschützenkönig in der Handball-Bundesliga wurde, kam mit seinem Eilverfahren hinsichtlich der Kündigung beim HC Erlangen nicht weiter. Das Arbeitsgericht Nürnberg hat den Antrag am Donnerstag (27. Juni 2024) abgewiesen, berichtete das Portal Handball-World.