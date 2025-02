Bildrechte: IMAGO / foto2press

Handball | Bundesliga Sebastian Hinze beerbt Misha Kaufmann beim ThSV Eisenach

Hauptinhalt

20. Februar 2025, 11:55 Uhr

Er ist in Erlangen eine Legende, holte mit den Rhein-Neckar Löwen den Pokal und soll ab Sommer den ThSV Eisenach in der dritten Saison in Folge in der Bundesliga halten. Sebastian Hinze ist neuer Trainer der Thüringer.