Zwar blicken Fans des deutschen Handballs in nächster Zeit kollektiv Richtung Paris, wo am Wochenende die Olympischen Spiele und damit die Jagd des DHB auf eine Medaille startet. Doch auch in der heimischen Bundesliga kommt Bewegung ins Spiel. Die ersten Teams beginnen mit der Vorbereitung - am Montag (22. Juli) war es für die Mannschaft des ThSV Eisenach soweit.