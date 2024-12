Spikic kommt in der laufenden Saison auf eine Quote von 30 Prozent abgewehrter Bälle, womit er zu den besten Torhütern der Liga gehört. "Ich bin sehr stolz und glücklich, bis 2028 hierzubleiben. Ich fühle mich in der Stadt Eisenach gut aufgehoben, die Heimspiele in der Werner-Aßmann-Halle sind einfach immer etwas ganz Besonderes", freut sich Spikic auf die nächsten Jahre mit dem ThSV.