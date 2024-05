Die Thüringer können am Freitagabend (20:00 Uhr live im Ticker) mit einem Sieg bei Schlusslicht Balingen-Weilstätten einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen, hätte fünf Zähler Vorsprung auf den BHC bei noch sechs zu vergebenen Punkten. Auf Anfrage von SPORT IM OSTEN (SpiO) zeigte sich der ThSV bedeckt, was eine mögliche rechtliche Klärung der Lage des HSV angeht. Pressesprecher Thomas Levknecht teilte mit, dass Eisenach "größtes Vertrauen in die unabhängige Lizenzierungskommission der HBL" habe.