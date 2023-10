Der Thüringer HC muss zur kommenden Saison den Verlust einer absoluten Topspielerin verkraften. Wie der Handball-Bundesligist am Donnerstag (12. Oktober) bekanntgab, verlässt Annika Lott den Verein zum Ende der laufenden Spielzeit. Die 23-jährige Rückraumspielerin wechselt nach Frankreich zum Champions-League-Teilnehmer Brest Bretagne Handball.

Lott trug in der vergangenen Saison mit 146 Toren maßgeblich zur Vizemeisterschaft des THC bei und wurde als beste Bundesliga-Spielerin der Saison ausgezeichnet. Auch in der aktuellen Spielzeit steht sie mit 33 Treffern aus vier Spielen an der Spitze der Torschützenliste. Die 1,80 Meter große Nationalspielerin war 2018 vom Buxtehuder SV zum Team von Trainer Herbert Müller gekommen. 2019 wurde sie mit dem THC DHB-Pokalsiegerin.