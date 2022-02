Die gebürtige Nürnbergerin durchlief neben der sportlichen Entwicklung beim HC Leipzig ihre schulische Ausbildung am Leipziger Sportgymnasium. Mit dem HCL holte Roth 2014 und 2016 den DHB-Pokal, stand in dieser Zeit per Zweitspielrecht bei Halle-Neustadt zwischen den Pfosten. Sie spielte auch für SG BBM Bietigheim und die Neckarsulmer Sport-Union in der Bundesliga.