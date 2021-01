Der Thüringer HC ist mit einer deutlichen Niederlage in die Gruppenphase der EHF European League gestartet. Gegen Astrananoschka Astrachan setzte es am Sonntag eine 22:29 (10:12)-Pleite in der heimischen Salzahalle in Bad Langensalza. Beste Werferin der Thüringerinnen war Marketa Jerabkova mit sechs Toren.