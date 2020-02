Handball | EHF-Cup Thüringer HC gewinnt im EHF-Cup fünftes Spiel nacheinander

Der Thüringer Handballclub bleibt in der Gruppenphase des EHF-Cups weiter ungeschlagen. Der bereits für das Viertelfinale qualifizierte deutsche Vizemeister setzte sich am Sonntag (02.02.2020) auch im fünften Spiel mit 40:24 (18:8) gegen DHK Banik Most aus Tschechien durch. Emily Bölk mit zehn Toren und Beate Scheffknecht mit sieben Treffern waren die erfolgreichsten Werferinnen des THC.