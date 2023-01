THC-Coach Herbert Müller erklärte noch kurz vor der Partie, worauf es ankommen wird. "Paris will diesen Cup gewinnen. Die sind athletisch so stark, da müssen wir da sein. Da kommt eine geballte Ladung Kraft auf uns zu. Wir wollen mit viel Spaß und dem richtigen Kampfgeist reingehen. Wir müssen schnellen Handball spielen“, sagte Müller. Und sein Team erhörte den Coach, lieferte eine unglaublich starke erste Halbzeit ab. In der Abwehr zupackend mit einer starken Torfrau Irma Schjott lag der THC schnell mit 4:1 in Führung. Besonders treffsicher präsentierte sich im ersten Durchgang Annika Lott, die gleich acht Tore markierte. Paris kam gar nicht richtig in die Partie, konnte das gefürchtete körperliche und schnelle Spiel kaum einmal umsetzen, weil der THC einfach auch super in der Defensive stand. So schraubten die Gastgeberinnen das Ergebnis auf ein unglaubliches 17:10 zur Pause.

Die Torfrau des Thüringer HC, Irma Schjött, war die Spielerin des Tages. Bildrechte: Steffen Prößdorf