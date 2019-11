"Man hat ja vor so einer Auslosung eine Wunschvorstellung und die hat sich erfüllt", freute sich THC-Trainer Herbert Müller unmittelbar nach der Auslosung am Donnerstag (21. November) im Sport-im-Osten-Telefon-Interview. Seine Mannschaft bekommt es mit Kastamonu Belediyesi (Türkei), DHK Banik Most (Tschechien) und DVSC Debrecen (Ungarn) zu tun.

Trainer Herbert Müller freut sich auf die Gegner und die Reisen. Bildrechte: imago images / masterpress

Belediyesi und Most standen auf der Wunschliste ganz oben. Aus dem Lostopf vier hatte Trainerfuchs Müller mit dem norwegischen Team Storhamar geliebäugelt, am Ende wurde es der ungarische Vertreter Debrecen. "Die Auswärtsfahrt nach Ungarn ist kürzer und einfacher", konnte Müller aber auch diesem Los viel Positives abgewinnen.



Die Gruppe ist sportlich auf jeden Fall machbar. "Wir wollen erfolgreich sein und das Viertelfinale erreichen", machte der Trainer klar. In die Runde der letzten Acht ziehen die beiden Gruppenersten ein. Auftaktgegner der Thüringerinnen ist am 4./5. Januar 2020 Most. Das erste Heimspiel steigt eine Woche später am 12. Januar. Zu Gast wird dann das türkische Team Kastamonu Belediyesi sein.