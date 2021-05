Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den siebten Sieg in Serie verpasst. Das Team von Trainer Herbert Müller musste sich am Mittwochabend beim verlustpunktfreien Tabellenführer und designierten Deutschen Meister Borussia Dortmund deutlich mit 29:38 (14:18) geschlagen geben.