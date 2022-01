Der Trainer sprach von einer "sehr prekären Situation". Man könne es auch nicht richtig nachverfolgen. Die Spielerinnen seien an Weihnachten kurz zu Hause gewesen. Man habe dann am Mittwoch (29.12.21) in Neckarsulm gespielt, wo es einen Fall gegeben habe, daraufhin auch einen Fall in seiner Mannschaft. Das für den vergangenen Sonntag (02.01.22) angesetzte Spiel gegen Oldenburg wurde daraufhin abgesagt. Es folgten Meldungen aus dem Teamkreis über weitere Symptome, daraufhin wurde das gesamte Team noch am Sonntag PCR-Tests in Bad Langensalza unterzogen. Selbst die "zwei, drei Spielerinnen", die negativ waren, würden nun über "leichte Symptome" klagen.

Die Mannschaft des THC Bildrechte: IMAGO / Gerhard König