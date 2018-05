Der Thüringer HC hat seine Meister-Saison mit einem Sieg abgeschlossen. Gegen Bayer Leverkusen gewann das Team von Herbert Müller in eigener Halle mit 30:24 (14:10).

Iveta Luzumova war beste Werferin des Spiels. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Beste Werferin bei den Thüringerinnen war die überragende Iveta Luzumova mit zwölf Treffern. Sie wurde im Anschluss auch als beste Spielerin der Saison geehrt. Insgesamt kam sie in der abgelaufenen Spielzeit auf 246 Tore, was einen neuen Rekord in der Frauen-Bundesliga darstellt. Zuvor lag der Rekord bei 239 Treffern.



"Der Sieg heute war mega-wichtig, wir konnten im letzten Saisonspiel die weiße Weste zu Hause wahren. Es war der krönende Abschluss einer überragenden Saison", sagte Trainer Herbert Müller, bevor die Meisterfeierlichkeiten starteten.