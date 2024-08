Die Handballerinnen des Thüringer HC befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Am Wochenende stehen die ersten ernsthaften Testspiele gegen den tschechischen Meister Banik Most (Samstag 19 Uhr in Sömmerda und Sonntag 15 Uhr in Artern) auf dem Programm. SPORT IM OSTEN sprach mit Herbert Müller, der seit 2010 Trainer des THC ist, über Olympia, die Vorbereitung und Ziele und die persönliche Motivation.