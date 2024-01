Herbert Müller ist nicht mehr Trainer der österreichischen Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Der Österreichische Handballbund (ÖHB) gab am Mittwoch (03.01.2023) die Trennung vom 61-Jährigen bekannt, der das Team fast 20 Jahre lang in 236 Länderspielen betreut hatte.

Die Trennung erfolgte nach der Analyse der WM im November und Dezember in Schweden, Norwegen und Dänemark, bei der die Österreicherinnen in der Gruppenphase zwei Siege feierten, in der Hauptrunde aber ohne Erfolg blieben. Der in Rumänien geborene Deutsche bleibt aber weiter Clubtrainer des deutschen Bundesligisten Thüringer HC.