Von den Qualitäten Reicherts konnten sich die Thüringerinnen in der abgelaufenen Spielzeit bereits überzeugen. In zwei European-League-Duellen erzielte sie 14 Tore gegen die Thüringerinnen. Beim Bundesligisten erhält Reichert nun einen Vertrag bis 2024. "Johanna ist eines der größten Talente, die wir in Österreich haben. In enger Absprache mit ihrer Familie haben wir versucht, eine optimale Karriereplanung anzugehen. Speziell die letzten beiden Nationalteamlehrgänge haben gezeigt, dass sie bereit ist, sofort beim THC anzugreifen. ", sagte Müller, der dem Talent "aufgrund ihres Einsatzwillen und Fleiß handballerisch nahezu alles zutraut".