Handball-Bundesligist Thüringer HC hat wenige Stunden vor dem Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen (18.00 Uhr im Ticker bei sport-im-osten.de) in die Zukunft investiert und zwei neue Spielerinnen für die kommende Saison an Land gezogen.

Hier noch im Duell gegen den THC (mit Iveta Luzumova), bald für den THC aktiv: Anouk Nieuwenweg (r.). Bildrechte: imago/pictureteam

Nina Neidhardt von Hypo Niederösterreich und Anouk Nieuwenweg von Chambray Touraine Handball unterschrieben Verträge bis 2022. THC-Coach Herbert Müller sieht bei beiden großes Entwicklungspotential. "Nina kann eine der besten Linksaußen werden", sagte Herbert Müller in der "Thüringer Allgemeinen". Der THC-Trainer hat das Nachwuchstalent schon lange im Visier. Unter den Fittichen seines Bruders Helfried entwickelte sich die gerade 18-jährige Außenspielern zur österreichischen Nationalspielerin. Während Neidhardt Bundesliga-Neuland betritt, war Anouk Nieuwenweg vier Jahre in Bad Wildungen in der ersten deutschen Liga aktiv. Zuletzt spielte die Rückraumspielerin in der französischen Liga.