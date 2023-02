Der Druck beim Gastgeber ist ungleich größer. Der Tabellendritte in Rumänien, noch vor EHF Champions League Teilnehmer Rapid Bukarest, will ins FINAL4 der European League, steht aber nach Niederlagen gegen Paris 92 und den THC vor dem Aus in der Gruppenphase. Ramnicu Valcea wird alles daransetzen, die zwei wichtigen Punkte zu behalten und kann dabei auf einen topbesetzten Kader bauen. Erfolgreichste Werferin ist die ukrainisches Nationalspielerin Iryna Glibko, das Tor hütet die deutsche Nationalspielerin Isabell Roch. Zudem gehören Auswahlspielerinnen aus Rumänien, Schweden, Montenegro oder Serbien und Japan zum Team.

Der THC kann bei solchen Prüfungen nur gewinnen - das weiß auch Herbert Müller. Obwohl das FINAL4 zum Greifen nah ist, bleibt er bescheiden. Für ihn ist die internationale Bühne die Zugabe zu den Pflichtaufgaben in der Bundesliga. Das internationale Kräftemessen haben sich die Spielerinnen in der Qualifikation hart erarbeitet und das dürfen sie nach Müller "ohne Druck genießen". Wahrscheinlich ist es gerade diese Lockerheit, die die THC-Spielerinnen übers Parkett schweben lässt.

Da stört auch das Marathonprogramm nicht. Drei Spiele stehen innerhalb von acht Tagen auf dem Programm. Nach dem Duell gegen den SCM Ramnicu Valcea empfängt der THC am 8. Februar in Nordhausen in der Liga den VfL Oldenburg. Am 12. Februar kommt das ungarische Team Praktiker Vac nach Thüringen.