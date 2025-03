Mit emotionalen Worten der Beteiligten hat der Thüringer HC am Donnerstag (6. März) das bevorstehende Karriereende von Ausnahmekeeperin Dinah Eckerle nach Abschluss dieser Saison verkündet. "Nach 14 Jahren Profihandball ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, die Schuhe an den Nagel zu hängen", wurde Eckerle in der offiziellen Klubmitteilung zitiert.