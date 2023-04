Herbert Müller freut sich auf Rückkehrerin Kerstin Kündig, die in

Die Rückraum-Akteurin spielte bereits von 2020 bis 2022 beim THC, wechselte anschließend zu Viborg HK nach Dänemark, ehe sie nach mehreren Verletzung bereits im vergangenen Dezember zu Bundesliga-Spitzenreiter SG Bietigheim weiterzog. THC-Trainer Herbert Müller betonte euphorisch: "Kerstin Kündig ist sowohl auf und neben dem Platz ein besonderer Mensch. Sie besticht durch Teamfähigkeit, Einsatzwillen, Trainingsfleiß und soziales Engagement. Wenn so eine Spielerin, die uns sowohl in der Abwehr als auch im Angriff weiterhilft, wieder den Weg zurück nach Hause findet, freut man sich ganz besonders. Ich bin mir sicher, dass wir an ihr sehr viel Freude haben werden."