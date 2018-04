Mit nur einer Niederlage (am 10. Spieltag in Bad Wildungen) riss die Siegesserie der Müller-Sieben in dieser Saison nur ein einziges Mal. Mit Iveta Luzumová, der Toptorjägerin der Liga, Beate Scheffknecht und Lydia Jakubisová weist der THC den besten Angriff aller 14 Teams auf. Mit durchschnittlich 32 Toren pro Spiel verzücken die Thüringer das Publikum. Auch die Abwehr kann sich mit einem Durchschnitt von 24 Gegentoren pro Partie noch sehen lassen. Einzig die "Werkselfen" von Bayer Leverkusen und Bietigheim lassen hinten noch weniger zu.

Rückraumspielerin Iveta Luzumová kam 2013 von Mios Biganos zum THC (Archiv). Bildrechte: IMAGO