Die Handballerinnen vom Thüringer HC haben ihre Pflichtaufgabe in der 1. Bundesliga erfolgreich erfüllt. Gegen den Tabellenzehnten Frisch auf Göppingen setzte sich der Vizemeister am Mittwochabend mit 34:23 (20:14) durch. Der THC musste im Angriff umstellen und den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitänin Iveta Koresova verkraften, die sich im EHF-Cup an der Schulter verletzt hatte.