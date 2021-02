Der Thüringer HC hat sich am Mittwoch (17.02.2021) zum fünften Bundesliga-Sieg in Folge gemüht. Bei Aufsteiger HL Buchholz 08-Rosengarten gewann das Team von Herbert Müller trotz mäßiger Leistung mit 27:26 (13:12). Beste THC-Werferin war Marketa Jerabkova mit neun Toren. In der Tabelle bleibt der THC auf Rang sechs.