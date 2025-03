Wie der Handball-Bundesligist am Freitag (28. März) mitteilte, unterschrieb die Brasilianerin Guarieiro einen Zweijahresvertrag. Die 29 Jährige spielt aktuell noch in Spanien bei BM Granollers. Zuvor war sie auch in Rumänien aktiv, wo sie unter anderem mit Ex-THC-Spielerin Asli Iskit auf der Platte stand. Ab der kommenden Saison soll sie nun dem Rückraum der Thüringerinnen zusätzliche Tiefe verleihen.