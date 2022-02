Nationalspielerin Johanna Maria Stockschläder geht in der nächsten Saison für den Thüringer HC auf Torejagd. Nach Clubangaben vom Donnerstag unterschrieb die 27-Jährige einen Vertrag für zwei Jahre. Die beste deutsche Linksaußen kommt von der Sport-Union Neckarsulm nach Thüringen.

"Herbert hat sich sehr um mich bemüht und der Verein hat alles möglich gemacht, dass ich in der kommenden Saison für den THC auflaufe. Ich hoffe, dass wir zusammen mit den Fans in der kommenden Saison für Furore sorgen und an alte Erfolge anknüpfen können", kommentierte Stockschläder ihren Wechsel.