Handball | 1. Bundesliga Thüringer HC verliert Verfolgerduell, Halle-Neustadt blickt nach unten

20. Spieltag

Der Thüringer HC hat den vierten Sieg in Serie verpasst. Beim Tabellenvierten HSG Blomberg-Lippe unterlag das Team von Trainer Herbert Müller am Freitagabend mit 29:31 (19:19). Halle-Neustadt zog in Neckarsulm den Kürzeren.