Enges Spiel zuletzt gegen Bensheim/Auerbach

Gegen den "Nicht-Wunschgegner" aus Bensheim sollte der THC von Beginn an hellwach sein, weiß Müller: "Ich glaube, dass wir es schaffen müssen, Bensheim in den Positionsangriff zu zwingen, wenn sie schnell spielen. Sie haben schnelle Außen und versuchen das Tempo hochzuhalten, auch weil wir immer einen Spezialistenwechsel in der Abwehr haben." Vor allem auf Kim Irion, laut Müller "eine der besten Spielmacherinnen in Deutschland", müsse sein Team besonders aufpassen. Sie soll extra hart bearbeitet werden: "Du musst ihre Kreise total einengen, indem du ihr über die Aggressivität die Spielfreude nimmst."

Beim letzten Aufeinandertreffen in der regulären Saison Anfang Februar hatte sich der THC knapp mit 36:35 durchgesetzt und durfte dabei buchstäblich in der letzten Sekunde über den Sieg jubeln. Müller erwartet nun auch wieder enge Spiele, bei denen das Publikum den Unterschied machen könnte: "Unsere Fans sind immer ein Rückhalt und ein Mann mehr. Die werden uns nach vorne peitschen, davon bin ich überzeugt. Wir müssen das annehmen, aber auch ruhigbleiben in den entscheidenden Situationen. Das letzte Spiel ist durch ein Tor in der letzten Sekunde entschieden worden, da hatten wir diese mentale Stärke." Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen

Am liebsten nur zwei Spiele im Viertelfinale

Die letzten Tage der Vorbereitung verbringen sie in Bad Langensalza mit Videostudium und taktischen Feinheiten. Dabei schaut man aber nicht nur auf den Gegner, ebenso wichtig ist es, den eigenen "Matchplan so auf die Platte zu bekommen, dass wir zufrieden sind und mit einem Gefühl der Sicherheit in das Match reingehen können", erklärt Müller weiter. Am liebsten wäre es dem 62-Jährigen natürlich, gleich vor heimischem Publikum das erste Spiel zu gewinnen und damit Bensheim unter Druck zu setzen.