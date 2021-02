Handball-Bundesligist Thüringer HC verstärkt sich in der kommenden Saison mit der Dänin Annika Meyer. Die 26 Jahre alte Kreisspielerin unterschrieb beim THC einen Vertrag über zwei Jahre. Das teilte der mehrfache deutsche Meister aus Erfurt am Donnerstag (25.02.2021) mit.

Meyer, die zwischen 2013 und 2017 bereits für Oldenburg und Buxtehude in der Handball-Bundesliga spielte, wird von THC-Trainer Herbert Müller als "sehr komplexe Spielerin, die den schnellen Handball beherrscht", gelobt. Müller wird in der Mitteilung des Vereins zudem so zitiert: "Ich mag die skandinavische Winnermentalität, ihr großes Kämpferherz und ihre Einstellung zu unserem Sport. Ihre Stärken liegen im gefährlichen Abschluss und in der Abwehr sowohl im Innenblock als auch auf der halben Position."