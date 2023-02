Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Gruppenphase der European League den vierten Sieg im vierten Spiel knapp verpasst. Beim rumänischen Top-Club SCM Ramnicu Valcea musste sich das Team von Trainer Herbert Müller am Samstag in einem hochklassigen Spiel mit einem 32:32 (17:16) begnügen, führt die Tabelle der Gruppe D mit 7:1 Punkten jedoch weiter souverän an. Beste Werferin des THC, der das Hinspiel mit 38:31 gewonnen hatte, war Annika Lott mit acht Toren. Bei den Gastgeberinnen glänzte die Tunesierin Asma Elghaoui mit gleich zwölf Treffern.