Auch der Vorbereitungsplan steht fest: So fährt das Team von Trainer Herbert Müller unter anderem vom 3. bis 11. August ins Trainingslager nach Most, wo ein Testspiel gegen den tschechischen Meister Banik Most und ein Turnier mit insgesamt vier Vereinen auf dem Programm stehen. Die offizielle Saisoneröffnung steigt am 25. August in der heimischen Riethsporthalle in Erfurt mit einem Testspiel gegen Kopenhagen. Nach dem Supercup am 31. August gegen Meister SG Bietigheim, dem der THC in der Vorsaison nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz unterlegen war, beginnt die neue Bundesliga-Saison dann am 8. September mit einem Auswärtsspiel in Mainz.